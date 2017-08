Inter: Medel rientrato, unito al gruppo

MILANO, 02 AGO - Luciano Spalletti da oggi potrà lavorare anche con Gary Medel. Il difensore dell'Inter è rientrato oggi a Milano e ha raggiunto il centro sportivo di Appiano Gentile per iniziare la preparazione insieme ai compagni. A Medel erano stati concessi alcuni giorni di vacanza in più perché era stato impegnato nella finale di Confederations Cup. La squadra nerazzurra ricomincia oggi a lavorare nel centro alla Pinetina dopo essere tornata domenica mattina dalla tournée in Asia.