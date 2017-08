Montella, San Siro pieno dà emozione

ROMA, 2 AGO - Sono attese più di 60mila persone domani a San Siro, per la gara del terzo turno preliminare di Europa League del Milan con il Craiova. "Vedere San Siro pieno è sempre un'emozione - sottolinea il tecnico Vincenzo Montella - C'è soddisfazione e responsabilità. I tifosi ci dimostrano fiducia, credono in noi e nel nostro lavoro. Si sta creando un entusiasmo importante che va alimentato. Toccherà a noi farlo sul campo". Domani sarà anche la prima a San Siro di Gigi Donnarumma dopo la telenovela sul contratto. "La sua estate - spiega Montella - lo ha aiutato a crescere. Ha avuto tante sollecitazioni. Ora mi aspetto una bella accoglienza, è un ragazzo che ha dimostrato amore per il Milan. Ha bisogno d'affetto". Il tecnico ribadisce poi di star riflettendo sulla nomina del capitano ("la proprietà ha detto di scegliere fra i neoacquisti") e rivela di aver varato intanto una "commissione" di saggi all'interno dello spogliatoio: 5 o 6 persone che parlino a nome del gruppo, perché "per me non c'è un solo capitano".