Barcellona: Neymar vuole andare via

ROMA, 2 AGO - "Il giocatore, accompagnato dai suoi rappresentanti, ha comunicato al Barcellona questa mattina la sua volontà di lasciare il club". Così la società blaugrana conferma con un tweet ufficiale l'intenzione di Neymar di andar via. "Il club - si legge ancora - impone però il pagamento della clausola rescissoria del contratto in vigore, che dallo scorso primo luglio ammonta a 222 milioni di euro". Dopo aver salutato stamani compagni di squadra e staff tecnico, Neymar, accompagnato dal padre-agente, si era recato negli uffici del club dove aveva incontrato il presidente Josep Maria Bartomeu. Nelle stesse ore, era giunto a Parigi Wagner Ribeiro, altro agente della stella brasiliana, il quale aveva commentato via social network: "Meravigliosa Parigi: la Torre Eiffel, il vino, il cibo e il calcio". Quest'ultimo in maiuscolo. In giornata, si apprende dai siti sportivi spagnoli, i Neymar e Ribeiro si ritroveranno a Londra per concertare, com'è facilmente intuibile, l'esito del trasferimento del giocatore al Psg.