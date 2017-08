Montella, col Craiova conta il risultato

ROMA, 2 AGO - "Con il Craiova conta l'abbraccio del pubblico, conta il senso di responsabilità ma, soprattutto, conta il risultato". Il tecnico del Milan Vincenzo Montella, alla vigilia della gara di ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro i romeni del Craiova, mette la qualificazione in cima agli obiettivi della gara. "Mi aspetto certamente un miglioramento sulla tenuta mentale - continua Montella - più che su quella fisica. Anche se, secondo me, vanno di pari passo. All'andata c'è stato un ottimo approccio, domani mi aspetto che duri 95'. Loro sono organizzati e veloci in attacco: bisognerà stare attenti e concentrati perché si gioca 11 contro 11".