Atalanta: Molina in prestito ad Avellino

ROMA, 2 AGO - L'Atalanta ha comunicato la cessione in prestito di Salvatore Molina all'Avellino. Il venticinquenne centrocampista prodotto del vivaio di Zingonia, 4 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia in nerazzurro nella prima metà della stagione 2014/'15, era tornato proprio dall'Irpinia l'11 gennaio scorso per la convalescenza da una distonia muscolare senza aver mai giocato nonostante il trasferimento a titolo temporaneo dall'estate precedente.