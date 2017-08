Barcellona: Neymar comunica il suo addio

ROMA, 2 AGO - Niente allenamento per Neymar, stamani, nel centro sportivo del Barcellona: è quanto si legge sui siti internet dei principali quotidiani sportivi spagnoli (tra cui "As", "Marca" e "Mundo Deportivo"), i quali precisano che la stella brasiliana era giunta in leggero ritardo sul posto, alle 9, e che una quarantina di minuti più tardi se ne sarebbe andata dopo aver comunicato ai compagni di squadra e allo staff tecnico la sua intenzione di trasferirsi al Paris Saint-Germain, confermando quanto sostiene radiomercato ormai da settimane.