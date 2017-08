Audi Cup: Bayern-Liverpool 0-3

ROMA, 1 AGO - Nuovo ko per il Bayern Monaco, che nelle amichevoli precampionato ha finora raccolto più delusioni, vedi le sconfitte con Milan e Inter, che soddisfazioni. Oggi, nella sua Allianz Arena, la squadra di Carlo Ancelotti ha subito un pesante 3-0 da parte del Liverpool di Juergen Klopp, che domani andrà a sfidare in finale l'Atletico Madrid. Sarà invece il Napoli a vedersela con i tedeschi, presumibilmente con il coltello tra i denti, nella partita per il terzo posto. Gli inglesi sono andati subito in vantaggio con Mane, al 7', poi al 34' ha raddoppiato l'ex giallorosso Salah, su assist dello stesso Mane. Sturridge ha messo a segno il tris al 38' della ripresa.