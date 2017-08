Amichevoli: Atalanta affonda il Dortmund

BERGAMO, 2 AGO - L'Atalanta ha battuto il Borussia Dortmund per 1-0 nell'amichevole di Altach (Austria) che ha chiuso la seconda fase di preparazione a San Gallo (Svizzera), dove i nerazzurri soggiornano dal 27 luglio. A segno Ilicic al 27' del secondo tempo su assist di Freuler dopo un rinvio errato del portiere Reimann, che in precedenza (8') aveva salvato proprio sullo sloveno mentre Berisha aveva respinto il doppio tentativo Pulisic-Isak al 22'. Nel primo tempo occasioni parate per lo stesso Isak (7') da due passi e Kurtic (42', Bürki in due tempi) su appoggio di Castagne. Per i tedeschi out Piszczek, Bartra, Dembelé, Schuerrle e Aubameyang; per i bergamaschi, in campo dall'inizio con Kurtic dietro Ilicic e Petagna, defezioni di Hateboer (ginocchio), Caldara e Schmidt (non convocati per il ritiro-bis), mentre Gomez è rimasto in panchina. Domani, al rientro, test contro il Novara; l'11 agosto a Valencia (21.30) c'è il Trofeo Naranja contro i padroni di casa del "Mestalla".