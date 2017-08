Amichevole Lazio-Kufstein 13-1

ROMA, 1 AGO - Tripletta di Palombi, doppiette di Keita, Patric e Rossi, a segno sempre Ciro Immobile che chiude il match. Dopo il 3-1 ai danni del Bayer Leverkusen, la Lazio chiude con una goleada rifilata al Kufstein, squadra che milita nella terza divisione austriaca: 13-1 per quello che è l'ultimo test in terra austriaca prima di far rientro a Roma e proseguire la preparazione in vista della Supercoppa con la Juventus. Alla Kufstein Arena, biancocelesti con Leiva dall'inizio, coppia d'attacco formata da Palombi (tripletta) e Keita (doppietta) e subito in vantaggio con Patric al 5' del primo tempo. Per gli austriaci, gol del momentaneo 3-1 firmato da Bicer. L'ultima rete, al 90', è arrivata da Ciro Immobile, subentrato nella ripresa e in gol in tutte le sei sfide amichevoli finora disputate dagli uomini di Simone Inzaghi.