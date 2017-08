Vecino, arrivo a Inter giorno speciale

MILANO, 1 AGO - 'Oggi è un giorno molto speciale, significa tanto arrivare in una squadra come l'Inter'. Con queste parole Matias Vecino si presenta all'Inter dopo aver svolto le visite mediche e aver firmato in sede il contratto quadriennale con i nerazzurri. 'È importante - continua il 25enne uruguaiano - se un allenatore ti vuole nella sua squadra: io metto in campo tutto ciò che ho, cercando di sacrificarmi per i compagni oltre alla qualità del singolo. Ho giocato sempre centrocampista centrale ma deciderà il mister. Ho parlato diverse volte con Borja Valero che è grande persona oltre che bravissimo giocatore. Il derby con Montella? È stato il mio primo allenatore in Italia, mi ha insegnato tante cose però io ho avuto qualche problema all'inizio ad adattarmi al calcio italiano. Non c'è nessun senso di rivalsa con lui, mi ha aiutato molto'. Vecino confida di aver ricevuto 'una telefonata da Recoba' e di ammirare molto Zanetti: 'Ha fatto la storia qui ed è sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo'.