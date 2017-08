Lazio: Immobile, con Juve sarà battaglia

ROMA, 1 AGO - "I tifosi ci stanno dando il giusto entusiasmo, sappiamo di ritrovarlo anche all'Olimpico il 13 agosto. Ci aspetta una battaglia e vogliamo arrivarci al 100%". Ciro Immobile lancia così la sfida alla Juventus in vista della Supercoppa italiana da disputare contro i bianconeri il prossimo 13 agosto all'Olimpico. Le sue parole, a margine della sfida amichevole contro il Kufstein, gara vinta dai biancocelesti per 13-1 con l'ultima rete siglata al 90' proprio dall'attaccante partenopeo: "Sono contento per il gol - ha aggiunto Immobile a Lazio Style Radio - stiamo facendo una grande pre-season, tutti i giocatori stanno rispondendo in maniera perfetta. Siamo nella giusta direzione. Non ci aspettavamo questo caldo, ma stiamo rispondendo bene, siamo soddisfatti".