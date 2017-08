A Sambuceto nasce Roma Club Di Francesco

ROMA, 1 AGO - Un Roma Club intitolato a Eusebio Di Francesco. La notizia rimbalza dalla sua Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino (Chieti), dove gli amici di infanzia hanno deciso di fondare e dedicare al tecnico romanista un club con relativo striscione che apparirà a oltranza tra Tribuna Monte Mario e Tribuna Tevere in ogni partita di campionato e Champions League. "Siamo gli amici di infanzia di Eusebio - fa sapere all'Ansa Carlo Pace, presidente del nuovo Roma Club - abbiamo anche giocato insieme con Eusebio per quattro anni, la Folgore Sambuceto. Esordienti e allievi insieme, prima che Eusebio andò a Empoli. Con noi giocava anche l'attuale suo vice, Tomei. Abbiamo deciso di fare questo club in suo onore, le tessere saranno distribuite in maniera gratuita. Lui non ne sapeva nulla, l'inaugurazione avverrà attorno a ottobre".