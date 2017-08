Samp: domani sfida a United di Mourinho

GENOVA, 1 AGO - Obiettivo Manchester United per la Sampdoria partita nel primo pomeriggio con un volo charter dall'aeroporto Cristoforo Colombo alla volta di Dublino. Dal caldo torrido di Genova al fresco dell'Irlanda per affrontare domani sera in amichevole proprio la squadra di Josè Mourinho all'Aviva Stadium della capitale irlandese. Sfida che non vedrà protagonisti però il portiere Emiliano Viviano, che proseguirà il programma di recupero a Bogliasco né Patric Schick per il quale sono previsti ulteriori accertamenti. Sono rimasti esclusi dalla lista dei 23 convocati anche alcuni giovani, Balde, Krapikas, Baumgartner e Tomic che si erano allenati con la prima squadra. Non c'è solo lo United però nel programma oltremanica dei blucerchiati: dopo la gara di domani infatti Quagliarella e compagni si sposteranno in Galles per affrontare sabato sera allo Liberty Stadium lo Swansea.