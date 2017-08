Champions, Nizza qualificazione ardua

ROMA, 1 AGO - Nizza, è dura: dopo l'1-1 casalingo dell'andata, i rossoneri francesi domani sera dovranno battere l'Ajax a domicilio o pareggiare segnando almeno due gol, se vorranno proseguire il cammino in ChampionS. Quote SNAI non ncoraggianti per la squadra di Balotelli, peraltro assente per infortunio: olandesi nettamente favoriti, a 1,67, il «2» del Nizza si alza fino a 4,75, la «X» al 90' vale 3,65. L'1-1 che porterebbe le squadre ai supplementari si gioca a 7,25, il 2-2 che qualificherebbe i francesi è in lavagna a 14. Il terzo turno preliminare di Champions prevede altri 14 incontri, validi per il passaggio ai playoff. Situazione critica per il Partizan Belgrado, che ha perso in casa 3-1 con l'Olympiacos. Ad Atene un'altra vittoria greca è nell'aria, a 1,53. Difficile la rimonta serba: il «2» rende 6 volte la scommessa. All'Olympiacos va bene anche il pareggio, a 3,90.