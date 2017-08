As, Neymar in volo verso Barcellona

ROMA, 1 AGO - "Neymar è diretto a Barcellona: domani dovrebbe allenarsi". Lo fa sapere AS dopo che il giocatore aveva fatto scalo a Dubai di ritorno dalla Cina. Una notizia che si sposa con quanto detto dal tecnico blaugrana, Ernesto Valverde, dopo il 'Clasico' di sabato notte ("Neymar sarà con noi mercoledì per allenarsi col gruppo") ma che non mette fine alla ridda di voci che si sono andate intensificando sul futuro di O'Ney. Anche perché, sostiene la stampa spagnola, il rapporto tra il brasiliano e alcuni suoi compagni di squadra si è raffreddato, stanchi questi ultimi dell'incertezza che regna sulla squadra. Tra l'altro ci sono anche pendenze economiche tra l'entourage del giocatore e il club che ha deciso di 'congelare' il pagamento dei 26 milioni di euro che entro il 31 luglio avrebbe dovuto pagare al padre del giocatore come bonus per il rinnovo sottoscritto lo scorso ottobre.