Musacchio,Bonucci tra migliori al mondo

MILANO, 1 AGO - Sono bastati pochi allenamenti a Leonardo Bonucci per impressionare Mateo Musacchio: "È tra i più forti del mondo - ammette l'argentino a Milan Tv -, giocare con lui rende tutto più semplice. Abbiamo giocatori importanti, il livello della rosa è molto alto e per questo lavoriamo per diventare grandi". Musacchio evita però di fare proclami sull' obiettivo del Milan: "Non pensiamo al futuro, ma a vincere partita dopo partita. Iniziamo con il Craiova: lo abbiamo visto in Romania, batterli non è facile. Sarà molto importante il sostegno dei nostri tifosi". Saranno più di 60mila le presenze a San Siro.