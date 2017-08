Jesus Navas torna al Siviglia

ROMA, 1 AGO - Jesus Navas torna a casa, a Siviglia. Il 32enne laterale spagnolo in scadenza di contratto col City, ha firmato con il suo ex club dove ha giocato per 10 anni (2003-2013) e iniziando subito ad allenarsi con la squadra. "Navas è nostro", recita il video di presentazione sul sito del club che annuncia il ritorno. L'ex City sarà presentato domani.