Crotone-Cagliari: chiusa tribuna coperta

ROMA, 1 AGO - Per l'amichevole di sabato fra Crotone e Cagliari allo stadio Ezio Scida (ore 20:45), non sarà disponibile la tribuna coperta. I lavori per il montaggio della copertura, fa sapere infatti il club calabrese, hanno subìto ritardi e per questo il settore non potrà essere utilizzato. Alla partita sarà possibile assistere, dunque, dalla tribuna scoperta (distinti) e dalle curve Sud e Nord.