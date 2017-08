Torino al Filadelfia per 20 anni

TORINO, 1 AGO - È stato sottoscritto questa mattina in Comune, tra Fondazione Stadio Filadelfia e Torino Fc, il contratto d'affitto dello storico stadio recentemente ricostruito dopo vent'anni di abbandono. Ospiterà per i prossimi vent'anni gli allenamenti della prima squadra e le partite della Primavera del Torino, che verserà ogni anno alla Fondazione 205mila euro. Anche la manutenzione ordinaria e quella straordinaria saranno a carico del club. "Tornare al Filadelfia è un motivo di grande orgoglio. Lo stiamo trattando come una casa, la casa del Toro - commenta soddisfatto il presidente del Torino, Urbano Cairo - Mi auguro che sia l'inizio di qualcosa di speciale". Con la firma del contratto di locazione, termina il mandato di Cesare Salvadori da presidente della Fondazione. "Il Filadelfia oggi è una realtà - sottolinea a sua volta soddisfatto - e oggi la consegniamo al Torino, che con la sua casa speriamo ritrovi anche l'antico entusiasmo per gli allenamenti".