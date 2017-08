Cairo, restituire a Torino scudetto '27

TORINO, 1 AGO - "Stiamo lavorando perché venga restituito al Torino lo scudetto del 1927. Vediamo come si svilupperà l'iter". Lo ha ribadito il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della firma del contratto di locazione del nuovo stadio Filadelfia. "Credo sia una cosa giusta e da fare", aggiunge il patron granata a ottant'anni di distanza dal cosiddetto caso Allemandi, giocatore della Juventus che secondo la Figc dell'epoca la dirigenza del Torino avrebbe comperato per assicurarsi la vittoria del campionato. Una vicenda oscura, sulla quale per altro non è mai stata fatta chiarezza. Per questo motivo Urbano Cairo nelle scorse settimane ha chiesto di istituire una commissione di inchiesta al presidente della Figc Tavecchio, che si è detto disponibile a discuterne. (ANSA)