Barca a Psg: per Neymar dateci Verratti

ROMA, 1 AGO - Il Barcellona sarebbe pronto a intavolare una trattativa su Neymar solo se nell'operazione il Psg farà rientrare, come parziale contropartita, il nome di Marco Verratti. Lo scrive oggi 'Marca', spiegando che l'azzurro del Paris Saint Germain, da sempre oggetto del desiderio della dirigenza blaugrana, potrebbe essere la 'chiave' per chiudere l'operazione con buona soddisfazione di tutti, evitando che il club blaugrana denunci, come ha fatto sapere nei giorni scorsi, la controparte all'Uefa per violazione delle norma sul fair play finanziario. 'Marca' riporta anche un commento di Unai Emery, tecnico della squadra francese, su Verratti sostenendo che il centrocampista italiano "è cresciuto nel Psg e vuole continuare a crescere qui".