Neymar scalo a Dubai,giallo destinazione

ROMA, 1 AGO - Neymar sta rientrando dalla Cina dove era ieri per alcuni impegni pubblicitari e in queste ore è a Dubai, come testimonia un filmato postato su Instagram dal fuoriclasse brasiliano che ha ovviamente subito avuto una valanga di visualizzazioni. Resta da capire se gli Emirati sono solo lo scalo per un rientro a Barcellona o la tappa finale verso Doha dove ha la sede la Qatar Sports Investments, il fondo che sponsorizzerà il Mondiale del 2022 e che, si dice, dovrebbe far firmare il supercontratto (300 milioni lordi per 5 anni) alla stella brasiliana che in questo modo potrà pagare di tasca propria la clausola rescissoria al Barcellona (222 milioni più le tasse). Ulteriori conferme che sarebbe questa la strada ormai imboccata dal brasiliano arriva anche da BeIN Sport, di proprietà di Al-Al Khalaifi, presidente del Psg, che ha scritto sul suo account Twitter ufficiale che il "Neymar ha deciso di lasciare Barcellona".