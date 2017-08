City: 4 giorni in Spagna dopo debutto

ROMA, 1 AGO - Il Manchester City svolgerà un breve quanto irrituale supplemento di ritiro estivo a Girona, in Spagna, da domenica 13 a giovedì 17 agosto, ovvero subito dopo il debutto in Premier League, che sarà avvenuto il sabato precedente con la trasferta sul campo del neopromosso Brighton. Lo annuncia il club sul proprio sito internet, precisando che in tal modo il tecnico catalano ha inteso effettuare un'integrazione di lavoro con il gruppo al completo, dopo che nelle settimane scorse, per vari motivi, ciò non era stato possibile. Nella quattro giorni di ritiro, e precisamente martedì 15, il City giocherà anche un'amichevole con il Girona, promosso in Liga per la prima volta nella sua storia. Quindi, la successiva gara di campionato per Aguero e compagni sarà il posticipo della seconda giornata, lunedì 21 agosto, con il debutto casalingo contro l'Everton.