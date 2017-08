Palermo: in fiamme botteghino stadio

ROMA, 1 AGO - Un botteghino dello stadio Renzo Barbera è stato dato alle fiamme nella notte a Palermo. Il fuoco è divampato in viale del Fante, nella zona della curva Nord. Sul posto sono intervenuti i pompieri e sono ora in corso indagini da parte della polizia: non si esclude la natura dolosa dell'incendio. Nei giorni scorsi, un gruppo di tifosi del Palermo delusi dalla retrocessione in Serie B e dalla tormentata vicenda della vendita della società da parte del patron Maurizio Zamparini, avevano inscenato proteste plateali. In particolare, era stato impedito ad alcuni giocatori di accedere all'impianto di Boccadifalco per la seduta di allenamento.