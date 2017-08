Premier League: Llorente salterà la 1/a

ROMA, 1 AGO - Salterà il debutto in Premier League, il 12 agosto a Southampton, Fernando Llorente, l'attaccante ex Juventus dalla scorsa stagione allo Swansea City, che non ha ancora terminato la riabilitazione da una frattura al braccio sinistro rimediata a giugno in un incidente in bicicletta mentre era in vacanza con la famiglia. Lo si legge sul sito internet del club gallese. Il 32enne spagnolo, 15 reti in campionato la scorsa stagione, si sta ancora allenando a parte e tornerà in gruppo entro una decina di giorni. Il tecnico Paul Clement dovrebbe quindi riaverlo a disposizione per la seconda giornata di campionato, il 19 agosto, quando è in programma il debutto casalingo contro il Manchester United. Anche se probabilmente, in quell'occasione, il giocatore non andrà oltre la panchina.