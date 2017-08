Coppa Italia: tre turni a Gonzalez

ROMA, 1 AGO - Tre turni di stop per Pablo Andrea Gonzalez, attaccante dell'Alessandria, espulso "per avere, al 43' del secondo tempo" della gara contro il Cosenza "attinto con uno sputo al volto un calciatore della squadra avversaria". Lo ha deciso il Giudice sportivo dopo le gare del primo turno eliminatorio di Coppa Italia, giocate lo scorso weekend. Sabato e domenica prossimi sono in programma le gare del secondo turno e tra queste l'Alessandria sarà ospite della Salernitana.