Genoa, 8-0 al Savona, poker di Galabinov

GENOVA, 31 LUG - Trascinati da un Galabinov in formato campionato i rossoblù di Ivan Juric hanno sconfitto 8-0 a domicilio il Savona di Tabbiani. Un Genoa con molti cambi rispetto a quello vincente di sabato scorso contro il Nantes di Ranieri ma non per questo meno brillante. Con Veloso in regia e Galabinov terminale offensivo il Grifone impegnato al Bacigalupo di Savona davanti ad oltre 1500 spettatori ha chiuso il primo tempo 4-0 grazie proprio alle doppiette dei due giocatori. Nella ripresa ancora Galabinov protagonista con altre due reti prima che nel finale di tempo Simeone e Morosini fissassero il finale a quota 8. Per il Genoa domani ancora un allenamento al Signorini prima di partire, mercoledì, per il secondo ritiro dopo quello austriaco che si terrà a Bardonecchia in previsione dell'esordio nel terzo turno di Tim Cup a ridosso di Ferragosto.