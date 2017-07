Sarri:Audi Cup per preparare preliminare

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), 31 LUG - ''Penso che l' Audi Cup sia un trofeo di alto livello e non sarà facile imporsi contro squadre così forti''. E' il parere espresso da Maurizio alla vigilia dell'impegno contro l'Atletico Madrid a Monaco di Baviera. ''Noi - ha aggiunto Sarri - abbiamo da giocare un preliminare di Champions a breve ed affrontare club così prestigiosi può essere importante. Avrei preferito giocare in notturna perchè fa molto caldo e poteva aiutare ad esprimersi per tutti a ritmi più alti, ma cercheremo di fare bene''.