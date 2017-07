Sarri,Audi Cup riconoscimento per Napoli

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), 31 LUG - ''Essere tra le quattro squadre protagoniste dell'Audi Cup è un orgoglio ed un riconoscimento per ciò che ha fatto il Napoli in questi anni''. Maurizio Sarri ha parlato così alla vigilia del trofeo che si giocherà a Monaco di Baviera in una conferenza congiunta con gli altri tre tecnici di Bayern, Liverpool e Atletico Madrid, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp e Diego Simeone.