Viola: lieve malessere per Antognoni

ROMA, 31 LUG - Per una lieve indisposizione Giancarlo Antognoni non ha potuto seguire la Fiorentina in partenza questo pomeriggio per una tournée in Germania. A renderlo noto lo stesso dirigente viola attraverso i propri profili social. ''Mi dispiace non essere partito con la squadra ma questa mattina ho avuto un leggero malessere, sono andato subito a Careggi, mi hanno controllato per bene ed è tutto ok - fa sapere Antognoni - Ho bisogno solo di un po' di riposo. Con l'occasione voglio ringraziare tutto lo staff del Pronto Soccorso che è stato eccezionale''.