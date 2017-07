Test antidoping irregolari, multa United

(ANSA-AP) - NYON (SVIZZERA), 31 AGO - Alcune irregolarità in fatto di controlli antidoping in occasione della finale di Europa League sono costate multe e squalifiche al Manchester United, che a maggio ha conquistato il trofeo battendo in finale l'Ajax.L'Uefa ha infatti reso noto che il difensore della squadra inglese Phil Jones è stato multato di 5000 euro e squalificato per due turni per aver più volte insultato uno degli addetti al controllo a cui avrebbe dovuto sottoporsi. Il giocatore, inoltre, "non è stato cooperativo". Jones salterà quindi la finale di Supercoppa Europea che la squadra di Josè Mourinho contro il Real Madrid. Soltanto una multa, invece, sempre di 5000 euro, per l'altro difensore dei 'Red Devils' Danny Blind, che non ha fatto il controllo in quanto si è attardato sul campo a festeggiare la conquista della Coppa. Anche il club di appartenenza dei due calciatori, quindi lo United, è stato multato, di diecimila euro.