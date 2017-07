Ronaldo, mai pensato di evadere le tasse

MADRID, 31 LUG - "Non ho mai nascosto nulla, nè avuto mai l'intenzione di evadere imposte": recita così un comunicato di Cristiano Ronaldo diffuso subito dopo il lungo interrogatorio (90 minuti) a cui l'asso portoghese del Real è stato sottoposto con l'accusa presunta di aver evaso il fisco spagnolo per 14,7 milioni. Il fuoriclasse portoghese, che non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti che lo aspettavano all'uscita del tribunale, è accusato di avere nascosto al fisco 150 milioni di entrate pubblicitarie fra il 2011 e il 2014.