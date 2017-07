Calcio: Roma rientrata da Boston

FIUMICINO (ROMA), 31 LUG - Reduce dalla tournèe negli Stati Uniti per l'International Champions Cup, la Roma ha fatto da poco rientro nella Capitale. Poco dopo lo sbarco all'aeroporto di Fiumicino dall'aereo proveniente da Boston, via Francoforte, i giallorossi, in testa l'allenatore, Eusebio di Francesco ed il direttore sportivo Monchi, hanno trovato ad attenderli al Terminal 1 dello scalo un folto gruppo di tifosi che ha accolto festosamente il rimpatrio della squadra. La prossima tappa dei giallorossi è in Spagna, per affrontare il Siviglia nel trofeo "Antonio Puerta" al Ramón Sánchez-Pizjuán, in programma giovedì 10 agosto.