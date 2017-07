Spagna: Villar, cauzione di 300mila euro

ROMA, 31 LUG - Il presidente della Federcalcio spagnola Angel Maria Villar, accusato di corruzione e arrestato il 18 luglio scorso, potrà uscire dal carcere dietro pagamento di una cauzione di 300mila euro: lo ha deciso oggi il giudice dell'Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Con Villar, sospeso per un anno dall'incarico in forma cautelare, potranno uscire il figlio Gorka e il vicepresidente Juan Padron, arrestati anch'essi il 18 luglio: per loro, cauzioni rispettivamente di 150mila e 300mila euro. Un quarto arrestato, il segretario della Federazione di Tenerife Ramon Hernandez Baussou, era già tornato in libertà con una cauzione di 100.000 euro.