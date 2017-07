Fisco: Ronaldo interrogato oltre un'ora

ROMA, 31 LUG - L'attaccante portoghese del Real Madrid Cristiano Ronaldo, indagato per presunta evasione fiscale per 14,7 milioni di euro, ha lasciato la sede del Tribunale di Pozuelo de Alarcon dopo un'ora e mezza nell'ufficio del giudice che lo ha interrogato. Cr7 è uscito in auto dal garage dell'edificio senza fare dichiarazioni, così com'era entrato.