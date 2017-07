Il 23 Fiorentina in amichevole col Real

ROMA, 31 LUG - Amichevole tra Real Madrid e Fiorentina al Santiago Bernabeu il 23 agosto, a 60 anni dalla finale di Coppa dei campioni del '56/'57 vinta tra le polemiche dagli spagnoli davanti a 124.000 spettatori; in campo Di Stefano e Gento da una parte, Julinho e Montuori dall'altra. In palio stavolta il trofeo Santiago Bernabeu, intitolato allo storico presidente del Real, che dal '79, in 37 edizioni, ha visto confrontare i merengue con i più importanti club europei e mondiali. "È un onore per noi essere invitati dal Real per questo appuntamento - ha detto il presidente esecutivo viola Mario Cognigni ai canali ufficiali del club - E ci onora ancor più poter ricordare in tale circostanza quello che è stato uno dei momenti più alti della storia della Fiorentina". Il gruppo di Pioli, intanto, dopo un giorno di riposo, è in partenza per una tournée in Germania dove domani alle 18 a Braunschweig affronterà in amichevole la formazione locale dell'Eintracht (Serie B) e domenica alle 16 il Wolfsburg dell'ex Mario Gomez.