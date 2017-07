Neymar in Qatar, atteso per visite Psg

ROMA, 31 LUG - Neymar-Psg: ormai è quasi fatta. Almeno stando alle voci rimbalzate dal Qatar e riprese in Francia ("L'Equipe") e ovviamente Spagna, secondo le quali domani la star brasiliana sarebbe nell'Emirato per concludere l'accordo ed effettuare le visite mediche. L'attaccante, infatti, non ha fatto ritorno in Spagna con il resto del gruppo, ieri al termine della tournée americana del Barcellona, ma si è recata a Shanghai, in Cina, per alcune attività commerciali e domani farebbe scalo a Doha per incontrare il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi.