Di Francesco, serve ancora tempo

ROMA, 31 LUG - "Il bicchiere è mezzo pieno perché ci sono delle cose positive e da valutare, così come ce ne sono state altre in cui potevamo far meglio. Ma è da poco che lavoriamo insieme e per entrare nella testa e far capire un po' di meccanismi ci vuole tempo". È il bilancio di Eusebio Di Francesco al termine della tournée della Roma negli Usa, chiusa ieri con la sfida contro la Juventus, gara finita 1-1 e vinta poi dai bianconeri ai calci di rigore. Sulla crescita dei singoli calciatori, il tecnico giallorosso si è soffermato soprattutto su Bruno Peres e Fazio, con quest'ultimo che "ha risposto bene a quelle che erano le mie richieste". A proposito di centrali, Di Francesco ha ribadito le posizioni su Manolas. "Ne ha già parlato Monchi: il giocatore ha il desiderio di rimanere a Roma; l'allenatore e il club hanno il desiderio che rimanga".