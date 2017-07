Spagna: Fisco, Ronaldo interrogato oggi

ROMA, 31 LUG - La star portoghese del Real Madrid Cristiano Ronaldo, imputato per presunta evasione fiscale per 14,7 milioni di euro, è convocato oggi dal giudice istruttore del Tribunale di Pozuelo de Alarcon, alla periferia della capitale spagnola, per essere interrogato sulle accuse che gli sono mosse. Secondo la Procura, il giocatore Pallone d'oro avrebbe nascosto al Fisco spagnolo introiti pubblicitari per 150 milioni di euro, attraverso aziende paravento nel paradiso fiscale delle Isole Vergini Britanniche, fra il 2011 e il 2014. Se sarà formalmente incriminato e sottoposto a processo, Ronaldo rischia una condanna fra 21 mesi e 7 anni di carcere.