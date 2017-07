Allegri, ora bisogna vincere Supercoppa

ROMA, 31 LUG - Due giorni di riposo e poi la preparazione della Juventus, che ieri ha concluso la tournée americana pareggiando 1-1 con la Roma, si concentrerà sulla Supercoppa. "Sarà il primo trofeo della stagione e bisogna vincere - dice Massimiliano Allegri al sito internet del club bianconero - Ma non sarà semplice, perché la Lazio vorrà rifarsi della finale di Coppa Italia". Il tecnico, poi, si dice soddisfatto della gara con i giallorossi: "Un buon test, ma dobbiamo migliorare la condizione e la fase difensiva". Anche su Twitter, Allegri conferma le buone sensazioni avute dalla tournée americana: "Torniamo a casa con ottime sensazioni, ma anche sapendo che possiamo crescere molto! Grazie Usa per il supporto, esperienza magnifica!". Giudizi positivi sull'esperienza americana arrivano poi dai giocatori. "Great time in Usa", scrive sul suo profilo Twitter Mario Mandzukic, autore del gol del momentaneo vantaggio della Juventus sulla Roma. "Grazie America per il sostegno", gli fa eco Paulo Dybala.