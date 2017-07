Buffon, stagione dura ma crediamo in noi

ROMA, 31 LUG - "È stato un bel torneo: per noi è importante trovare il meglio della condizione fisica in vista dell'inizio del campionato". È positivo il bilancio che Gigi Buffon fa della tournée americana della Juventus, conclusa con il pareggio per 1-1 contro la Roma. "Credo che sarà una stagione molto più difficile - aggiunge il capitano al sito internet del club bianconero - Milan, Roma, Napoli e Inter si sono rinforzate, ma crediamo in noi stessi, nella nostra forza e nei valori che ci hanno portato a vincere. Quindi, pensiamo di poter fare bene". Il prossimo obiettivo è la Supercoppa con la Lazio. "Aver vinto fa piacere - osserva Claudio Marchisio - ma in questo periodo si deve guardare soprattutto al lavoro quotidiano e ai progressi che dobbiamo fare per arrivare pronti alla partita con la Lazio. Sono contento per questo inizio di stagione. Aver fatto le vacanze dopo due anni mi ha aiutato molto. Quando sono rientrato dall'infortunio, avevo fatto bene, ma poi ho vissuto degli alti e bassi e non mi andava giù".