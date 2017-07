Lega B, un mese per evitare commissario

MILANO, 30 LUG - La Lega B domani prova per la quarta volta a eleggere il presidente. Se anche questa assemblea elettiva non darà frutti, venerdì prossimo il Consiglio federale pronuncerà un ultimatum di trenta giorni, scaduto il quale scatterà il commissariamento, come già avvenuto in Lega Serie A. Alla vigilia c'è una discreta incertezza. Una parte dei 22 club spinge per la nomina di Andrea Corradino, n.2 dello Spezia, che ha guidato in questi mesi l'associazione in veste di vicepresidente di Lega. Ambisce alla poltrona anche il presidente della Lazio e patron della Salernitana, Claudio Lotito, e gira anche il nome dell'ad del Brescia, Rinaldo Sagramola. A partire dal terzo scrutinio bastano 12 voti, ma serve la presenza di 15 club per dare il via all'assemblea elettiva, e non è escluso che possa mancare il numero legale come nelle tre precedenti occasioni.