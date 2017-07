Samp:Blindato Torreira,rinnovo fino 2022

GENOVA, 30 LUG - Parla ancora blucerchiato il futuro di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano da settimane nel mirino delle big. Il giocatore infatti ha rinnovato il contratto che lo lega alla società del presidente Ferrero sino al 30 giugno 2022. "Sono molto contento di essere qui e di essere rimasto in questa squadra e in questa famiglia, perché ormai per me la Sampdoria è come una famiglia - ha detto a SampTv -. Sono contento soprattutto che si sia trovato un accordo tra i miei agenti e la Sampdoria perché era quello che volevamo tutti. Nell'ultimo mese ho sentito tante parole sul mio futuro, ma la verità era solo che avevo voglia di rimanere e non vedo l'ora di iniziare il campionato".