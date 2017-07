Arsenal: visita fiscale per A.Sanchez

ROMA, 30 LUG - Il braccio di ferro (in corso da mesi) tra Arsenal da una parte e il cileno Alexis Sanchez dall'altra, si arricchisce di una nuova puntata. In scadenza di contratto fra un anno e con la voglia di 'fare le valigie' anzitempo (City e Psg gli stanno dietro), Alexis Sanchez ha 'marcato visita' per il match dell'Emirats Cup e così il tecnico Arsene Wenger ha pensato bene - lo scrive oggi il Daily Mail - di mandargli a casa un medico di fiducia per valutare le sue condizioni fisiche. Arrivato in ritiro in ritardo per via della convocazione alla Confederations Cup col Cile, l'attaccante ha allungato le vacanze sostenendo, con tanto di certificato medico, di essere influenzato. Il tutto condito dall'oramai inevitabile messaggio postato su Instagram e una foto che lo ritrae con il suo cane, la sciarpa al collo e la scritta 'Enfermo' ('ammalato'). Arrivato all'Emirats Stadium nel 2014, il 28enne cileno ha manifestato negli ultimi tempi una certa frustrazione per la mancanza di risultati.