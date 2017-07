Galliani, bene mercato del nuovo Milan

MILANO, 30 LUG - Da tifoso del Milan Adriano Galliani è "soddisfatto" della prima campagna acquisti della nuova proprietà cinese e giovedì sarà a San Siro per il ritorno del preliminare di Europa League contro il Craiova. Lo ha raccontato lo stesso ex ad rossonero, di recente nominato presidente di Mediaset Premium, intervistato da Radio Sportiva nel giorno del suo settantatreesimo compleanno. "Sono stato nel Milan tanti anni, poi Fininvest ha venduto e io sono uscito con essa. Non andrò mai via dal nostro gruppo. Il calcio mi manca, certo, ma mi mancherebbe di più la nostra televisione - ha spiegato Galliani -. Sono sereno, abbiamo venduto a un acquirente che sta facendo una campagna acquisti importante e sono soddisfatto. Ogni vittoria sarà una grande soddisfazione". A proposito del rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, Galliani ha preferito "non commentare l'operazione di mercato. Ma da tifoso del Milan - ha aggiunto - sono felice che sia rimasto e anche in Romania è stato determinante".