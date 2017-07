Calcio: Lazio batte 3-1 B. Leverkusen

ROMA, 30 LUG - La Lazio batte 3-1 il Bayer Leverkusen nell'amichevole giocata nel pomeriggio a Grödig in Austria. A decidere il match in favore dei biancocelesti di Simone Inzaghi, una doppietta di Ciro Immobile (19' e 56') e la rete di Felipe Anderson (41'). Per i tedeschi, gol della bandiera di Yurchenko al 90'. Il successo della Lazio è il quinto su cinque amichevoli disputate quest'anno. Domani, doppia seduta e martedì probabile amichevole contro una squadra austriaca, prima di volare a Malaga per il trofeo Costa del Sol che anticiperà la finale di Supercoppa italiana con la Juventus il 13 agosto all'Olimpico di Roma.