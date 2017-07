Valverde "Neymar del Barca, aspettiamo"

ROMA, 30 LUG - I due assist nel 'Clasico' disputato a Miami, vinto 3-2 dal Barcellona sul Real Madrid, potrebbero essere stati l'ultimo marchio di Neymar jr nella sua storia in blaugrana ma il futuro del campione è ancora tutto da scrivere. "Dobbiamo aspettare. Ma dal mio punto di vista Neymar fa parte della squadra e noi contiamo su di lui. Non voglio fare speculazioni, dato che continuo a vederlo dove l'ho sempre visto, in campo con noi", ha detto nel dopopartita, l'allenatore Ernesto Valverde. Le strade del giocatore e della squadra stanno già per dividersi, visto che il primo volerà da Miami per la Cina dove è atteso per un già programmato tour promozionale, mentre la seconda tornerà in Spagna per continuare la preparazione in vista della doppia sfida con il Real Madrid per la Supercoppa di Spagna in programma il 12 e il 15 agosto.