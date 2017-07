Barca-Real 3-2 nel 'Clasico' di Miami

ROMA, 30 LUG - Il Barcellona ha battuto 3-2 il Real Madrid nel 'Clasico' disputata a Miami, negli Usa, nell'ambito della International Champions Cup. Grazie al successo, i blaugrana hanno vinto il girone americano della competizione. Gol e spettacolo nel primo tempo, con i catalani che sono andati sul 2-0 con le reti di Messi e Rakitic, mentre per il Real hanno riequilibrato la sfida Kovacic e Asensio. La rete decisiva è stata realizzata all'inizio della ripresa da Pique'. Buona la prova di Neymar, forse all'ultima uscita in blaugrana: il brasiliano ha confezionato due assist, uno dei quali ha per il terzo e decisivo gol.