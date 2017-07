Inter: Spalletti, tornata voglia a tutti

MILANO, 30 LUG - "La tournée ha fatto tornare la voglia a Perisic? Secondo me l'ha fatta venire un po' a tutti". Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, arrivato questa mattina a Malpensa, fa il punto sulla situazione nerazzurra. "Hanno giocato da squadra e si sono comportati da squadra con soddisfazioni – continua l'allenatore - perché al di là delle vittorie, la palla in determinati momenti delle partite ha girato ad alta intensità, anche con qualità e facendo bellissimi gol". Poi sul futuro di Jovetic che durante l'esultanza del gol contro il Chelsea ha indicato di voler restare all'Inter, Spalletti ha le idee chiare: "Abbiamo ottimi giocatori, insieme ora comporremo la rosa che affronterà questo difficile campionato. Secondo me possono restare tutti, bisogna vedere quella che è la loro intenzione".