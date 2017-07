Paris SG vince la Supercoppa di Francia

ROMA, 29 LUG - Il Paris St. Germain ha conquistato la Supercoppa di Francia battendo il Monaco per 2-1 nella finale giocata in Marocco, a Tangeri. Monegaschi in vantaggio al 30' pt con Sibidè, che batte Areola in uscita sull'assist del nuovo acquisto Tielemans. Al 5' st il pareggio dei parigini con una punizione magistralmente trasformata da Dani Alves, schierato da Emery come esterno offensivo a destra in un tridente con Cavani e Pastore (con Verratti regista alle loro spalle). Ancora Dani Alves protagonista al 18' st, quando dal suo cross arriva il colpo di testa vincente di Rabiot per il 2-1. Nel finale parata decisiva di Arreola su Guido Carrillo (subentrato a Mbappè) e ammonizione per Verrati, poi Psg in trionfo.